Karasu'da uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitici programlar yapıldı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Narko Rehber Projesi kapsamında eğitici programlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında ilçede ilk olarak kamu kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve annelere "narko rehber" eğitimi verildi.

Ayrıca, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Sahil Park ve Atatürk Bulvarı'nda resim sergisi açıldı. Polis memurları, burada bilgilendirici broşürler dağıttı.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, gazetecilere, uyuşturucunun uluslararası sorun olduğunu belirterek, "Ülkemizde uyuşturucuyla mücadele noktasında operasyonel anlamda ciddi yol alınırken, Karasu'da da aynı doğrultuda savcılık denetiminde ve emniyetimiz koordinesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirildi." dedi.

Etkinliğin uyuşturucunun her an yanları başında var olacak bir tehlike olarak görülmesi için düzenlendiğini aktaran Helvacı, "Karasu'da her kurum ve bireyi uyuşturucuyla mücadele edecek hale getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da anneden ve aileden başlayan toplumsal mücadelenin başarılı olacağını vurgulayarak, "Sözle değil, fiili bir mücadele ortaya koyarak başarılı olacağımızdan şüphemiz yok." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol ise Narko Rehber adı altında yetişkin vatandaşlara yönelik eğitim programını Karasu'da da uyguladıklarını belirterek, "Amacımız, topyekun mücadele ortaya koymak ve bu mücadeleyi Karasu'da en üst seviyeye çıkarmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün