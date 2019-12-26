Karasu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Karasu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

26.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:34
Karasu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde İ.V'nin ikametinde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Evde arama yapan ekipler, 8 kavanoz içerisinde poşete sarılı olarak 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.V. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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