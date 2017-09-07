Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma ekipleri ilçe de iki ayrı yere uyuşturucu operasyonu yaptı. Ekipler ilk olarak yaptıkları istihbari çalışma sonucu Kuyumculu Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler E.İ. ve F.Y. isimli şahsın kendi tarlasında ekmiş bin 510 kök kenevir bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 31 kilo 500 gram esrar maddesi ve E.İ.'ye ait bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirdi.



Öte yandan ekipler ayrıca Adatepe Mahallesi'nde B.T.'ye ait arazide yaptıkları aramada 7 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 960 gram kubar esrar ele geçirdi. İki operasyonda da şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA