Karasu'da trafik kazaları: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

D650 kara yolunda Cevdet D. idaresindeki 17 DN 617 plakalı otomobil ile Karapınar istikametinden anayola çıkan Nurol A'nın kullandığı 34 EEF 690 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak refüje savruldu.

Kazada yaralanan bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tuzla ışıklar mevkisinde iki otomobilin karıştığı kazada da bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mustafa İ. idaresindeki 34 TL 6346 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Hüseyin A'nın kullandığı 34 UB 6168 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün