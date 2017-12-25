Karasu'da Tiyatro Gösterimi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklara yönelik "Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonunda iki gösterim halinde sahnelenen oyunu, Kaymakam Aziz Mercan da çocuklarla birlikte izledi.



Çocuklar, Bilal Aydoğdu'nun yönettiği "Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety" oyunuyla güzel vakit geçirdi.



Tiyatro sonunda oyuncular ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.