Karasu'da tatil sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan tatil sitesi içerisindeki beş katlı binanın en üst katının mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daire sahibi Mustafa S. yangın çıkan katın doğal gaz ve elektriğini keserek önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün