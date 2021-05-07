Karasu'da "tam kapanma" sürecinde Plaj Caddesi'nde kavşaklar şeritle kapatıldı
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Karasu'da "tam kapanma" sürecinde Plaj Caddesi'nde kavşaklar şeritle kapatıldı

Karasu'da 'tam kapanma' sürecinde Plaj Caddesi'nde kavşaklar şeritle kapatıldı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Plaj Caddesi'ndeki tüm kavşaklar emniyet bandıyla kapatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Plaj Caddesi'ndeki tüm kavşaklar emniyet bandıyla kapatıldı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Plaj Caddesi'ndeki tüm kavşaklara emniyet bandı çekti.

Cadde üzerindeki polis kontrol noktalarını gören ve sokağa çıkma belgesi olmayan sürücülerin yan yollara saparak kaçmalarını engelleyen uygulama "tam kapanma" süresince devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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