Son dakika 3. sayfa: Ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti

18.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:59
Son dakika 3. sayfa: Ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haber... Sakarya'nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi K.Ö. idaresindeki ticari taksinin çarpması neticesinde yaklaşık 30 metre savrularak yere düştü. K.Ö.'nün yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. K.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken ticari taksi sürücüsü ise gözaltına alındı. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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