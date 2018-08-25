Karasu'da Şiir Etkinliği

Sakarya Yazarlar ve Şairler Derneğinin (SAYBİR) katkılarıyla düzenlenen 2. Vakti Şiir Akşamları etkinliği, şiir severleri Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir araya getirdi.

Karasu sahil park amfi tiyatroda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, SAYBİR Başkanı Halil Müftüoğlu, İl Sağlık Müdürü Müdürü Aziz Öğütlü, Türkiye'nin farklı illerinden gelen şair ve ozanlar ile vatandaşlar katıldı.

Şairlerin vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattığı programda semazenler gösteri yaptı.

Burada bir şiir okuyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yaptığı konuşmada, "Herkes şiir okur tabii ki, siyasetçide şiir okur. Şiir o kadar güzel ve o kadar özel bir şey ki aslında şiirin tanımına kalkışanlar onun hep altında kalmışlardır ve çok net bir tanımda yapamamışlar. Şiiri ben şöyle ifade edebilirim, duygunun dili, katıksız, net. Duygunun dili, hiç ilave bir olmadığı gibi sadece biraz ahenge kafa yoruyoruz belki ama o duyguyu aktarmanın en güzel şekli olan şiiri sevmemek mümkün mü, şiiri sevenleri sevmemek mümkün mü?" dedi.

Karasu Belediye başkanı Mehmet İspiroğlu da şiir gecesini geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.