Karasu'da şehir içi minibüslerinin arka camlarına uyarı afişleri asıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hizmet veren şehir içi minibüslerin arka camlarına trafik kurallarını hatırlatan afişler asıldı.

Karasu Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karasu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle hazırlanan proje, "Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır" sloganıyla başladı.

Vatandaşların trafik kuralları konusunda bilgilendirilmesi ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla minibüslerin arka camına afişlerin asıldığını aktaran Karasu Şehiriçi Dolmuşları Durak Başkanı Osman Bir, çalışmanın topluma fayda sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Şoförlerle birlikte projeye katkı sağladıklarını belirten Bir, "Bu bir kamu spotudur. Şoförler ve vatandaşın bu çalışmayla bilgilendirileceğini düşünüyorum." dedi.

Şoför Koray Zenginer de çalışmaya yolculardan olumlu tepkiler geldiğini, bazı vatandaşların araçları durdurup bilgi aldığını dile getirdi.

Projeye destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Zenginer, sürücüleri ve halkın bilinçlenmesinin trafik güvenliğine olumlu yansımasının olacağını sözlerine ekledi.