Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza

16.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:21
Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde pandemi başlangıcından bugüne kadar emniyet ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 31 iş yeri ve 718 kişiye 2 milyon 9 bin 84 lira para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde pandemi başlangıcından bugüne kadar emniyet ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 31 iş yeri ve 718 kişiye 2 milyon 9 bin 84 lira para cezası kesildi.

Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs denetim ve uygulamalarında 12 Mart ile 15 Aralık tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 31 iş yerine, iş yerleri için alınan tedbirlere uymamaktan, 127 kişiye maske takmamaktan, 341 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, 176 kişiye sosyal mesafeyi ihlal etmekte, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 43 kişiye ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 kişiye toplamda 2 milyon 9 bin 84 lira para cezası kesildi. - SAKARYA

Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza
İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza
Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
Pandemi kurallarına uymayan 106 kişiye 114 bin 780 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 106 kişiye 114 bin 780 TL ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:21:49. #1.15#
title