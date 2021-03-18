Karasu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Karasu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

18.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:52
Karasu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı'ndan Liman istikametine seyreden Eren Y. idaresindeki 67 ABJ 539 plakalı otomobil, Yenimahalle-Liman kavşağında Ayberk U'nun kullandığı 10 TZ 152 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında bulunan Abdussamet K. ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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