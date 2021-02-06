Karasu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücünü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücünü yaralandı.

Karasu Yalı Mahallesi Plaj Caddesi'nde aynı yönde giden K.K'nın kullandığı motosiklet ile E. A. idaresindeki 41 ABF 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada, aynı noktada bir kaza daha meydana geldi.

Karşı şeritten gelen ve yan yola dönen 54 ADK 045 plakalı otomobile, ışıklar mevkiinden çarşı istikametine giden 37 AT 721 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpan aracın, olay yerinden uzaklaşması üzerine polis ekipleri sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün