Karasu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karasu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:32
Karasu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 karayolunda Karasu istikametine giden Fatih K. idaresindeki 34 VOM 45 otomobil ile karşı yönden gelen Osman Ç.'nin kullandığı 54 UA 932 plakalı kamyonet Kurumeşe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Şükriye A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Osman Ç. ile Şükriye A, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karasu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:35:46. #1.16#
title