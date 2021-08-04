Karasu'da orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı
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Karasu'da orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı

Karasu'da orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde orman yangınlarından etkilenenlere yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde orman yangınlarından etkilenenlere yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (SAKDER) Başkanı Cihan Emre, gazetecilere, 7 kişilik ekiple yangın bölgesine destek vermeye gideceklerini söyledi.

Vatandaşların yardım kampanyasına yoğun destekte bulunduğunu aktaran Emre, toplanan yardımların Marmaris'te kurulan kriz masasına teslim edileceğini kaydetti.

Kampanyaya destek veren Gönül Çoban da "Çok üzüntülüyüz, içimiz yanıyor. Allah yardımları kabul etsin. Vatandaş gelsin, yardımcı olsun. Başımıza gelse, biz de başkasından yardım beklerdik. Allah kimsenin başına böyle felaket vermesin." diye konuştu.

Karasu'da orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı
Karasu'da orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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