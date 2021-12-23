Karasu'da odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar bulundu
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar ele geçirildi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda evin bodrum katında yer alan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar bulundu.
Şüpheli C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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