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Karasu'da odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar bulundu

Karasu'da odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar bulundu
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar ele geçirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta yaklaşık 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evin bodrum katında yer alan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar bulundu.

Şüpheli C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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