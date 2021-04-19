Karasu'da muhtar mahalle girişinde HES kodu kontrolü yapıyor
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ortaköy mahalle muhtarı İsmet Turan, Kovid-19'la mücadele kapsamında mahalle girişinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ortaköy mahalle muhtarı İsmet Turan, Kovid-19'la mücadele kapsamında mahalle girişinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.
Turan, gazetecilere, yeni tip koronavirüs salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak, toplum sağlığını korumak, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla 400 nüfuslu mahallede karar aldıklarını belirterek, "Girişte araçları durdurup azalarımızla sırayla HES kontrolü yapıyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş