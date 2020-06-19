Karasu'da maskesiz sokağa çıkanlara ceza
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Karasu'da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede maske takmayan 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.

Karasu'da maskesiz sokağa çıkanlara ceza
19.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:02

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede maske takmayan 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile beraber birçok kuralı ihlal eden bazı vatandaşlar alınan tedbirlere uymamaya başladı. Ekipler ise tedbirlere uymayan ve maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan denetimler sonucunda maskesiz sokağa çıkan 13 kişiye biner liradan toplamda 13 bin lira para cezası kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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