Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalı Mahallesi, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkisinde bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden market işletmecisi durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını başka binalara ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Market işletmecisinin depodaki malzemelerini yangından kurtarmak için çaba sarf ettiği görüldü.

Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Karasu'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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