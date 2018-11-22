Karasu'da Mahsur Kalan Tekneler İçin Çalışma Başlatıldı

Karasu ilçesindeki Sakarya Nehri ağzında oluşan daralma ve sığlaşma nedeniyle mahsur kalan büyük boy teknelerin denize açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Yenimahalle'de mahsur kalan büyük boy teknelerin denize açılabilmesi için Sakaya Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait iş makinesi nehir ağzına gelerek derinleştirme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sürerken bir açıklama yapan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, nehir ağzında su seviyesinin 50 santim seviyesine düştüğünü ve birçok teknenin günlerdir nehirde mahsur kaldığını hatırlattı.

Sorunun çözümü için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun ziyaret edip makine desteği istediklerini anlatan Sezer, "Sayın Toçoğlu SASKİ'ye talimat vererek buraya bir iş makinesi gönderilmesini sağladı." dedi.

Kooperatifin ikinci başkanı Ali Osman Karaman da, "Bu geçici önlemdir. Yeni bir fırtınada ağız yine kapanacaktır. Kesin çözüm çift taraflı taşlamadır. Bunun ön hazırlıkları yapıldı ve sözler verildi. Bir adım ötesi ise projesi tamamlanan ve ihale aşamasında bulunan Balıkçı Limanı'nın yapılmasıdır." diye konuştu.