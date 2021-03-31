Karasu'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden mahalle muhtarı defnedildi
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Karasu'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden mahalle muhtarı defnedildi

Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Karasu'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden mahalle muhtarı defnedildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Denizköy Mahallesi muhtarı Ali Barbaros toprağa verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Denizköy Mahallesi muhtarı Ali Barbaros toprağa verildi.

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi görürken vefat eden Barbaros'un cenazesi, Denizköy Mezarlığı'na getirildi.

Barbaros'un cenazesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından özel kıyafet giyen görevlilerce defnedildi.

Törene, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tevfik Altunel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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