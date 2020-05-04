Karasu'da kısıtlamalara uymayanlara polis ekiplerince 110 bin 250 TL para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinde yapılan denetim ve kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 35 kişiye toplam 110 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.