Karasu'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Karasu'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:31
Karasu'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B. yönetimindeki 34 AZD 87 plakalı otomobil ile N.T'nin kullandığı 06 DS 8241 plakalı otomobil, D-010 kara yolu Ankara Caddesi Adliye ışıklı kavşakta çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle savurulan araçlardaki 3 kişi yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, N.T, B.B. ve L.M.B. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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