Karasu'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
15.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:31
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.B. yönetimindeki 34 AZD 87 plakalı otomobil ile N.T'nin kullandığı 06 DS 8241 plakalı otomobil, D-010 kara yolu Ankara Caddesi Adliye ışıklı kavşakta çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle savurulan araçlardaki 3 kişi yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, N.T, B.B. ve L.M.B. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün