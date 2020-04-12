Karasu'da iki günde 54 kişiye 472 bin 044 TL ceza yazıldı
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Jandarma, Sakarya, Karasu, Yaşam

Karasu'da iki günde 54 kişiye 472 bin 044 TL ceza yazıldı

Sakarya'nın en çok sokağa çıkma yasağını uymayan ilçesi olan Karasu ilçesindeki kişilere ekipler ceza yağdırdı.

12.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Karasu'da iki günde 54 kişiye 472 bin 044 TL ceza yazıldı

Sakarya'nın en çok sokağa çıkma yasağını uymayan ilçesi olan Karasu ilçesindeki kişilere ekipler ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan karar sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir çok ilde olduğu gibi Sakarya'ya da sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere jandarma ve polis ekipleri ceza yazmaya devam ediyor. Emniyet ve jandarma istatistiklerine göre sokağa çıkma yasağını uymayan Sakarya'nın en çok ilçesi olan Karasu'daki kişilere ekipler ceza yağdırdı. 2 günde 54 kişiye 472 bin 044 TL ceza yazıldı. Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yasak ve kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunarak "Bu süreçte daha sabırlı davranmalıyız. Önlemler, devletin vatandaşın sağlığını korumak için alınmış önemli tedbirler. Bu önlemleri göz ardı etmeyelim ve emniyet kuvvetlerimize bu konuda yardımcı olalım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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