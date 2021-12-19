Karasu'da "huzur" uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Karasu'da "huzur" uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı

Karasu'da
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çeşitli miktarlarda kaçak içki, uyuşturucu hap ve silahın ele geçirildiği "huzur" uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çeşitli miktarlarda kaçak içki, uyuşturucu hap ve silahın ele geçirildiği "huzur" uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri iş birliğiyle ilçedeki iş yerleri ve eğlence mekanları denetlendi.

"Huzur" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler, aramalarda, 3 ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca ve fişekler, 36 uyuşturucu hap ve 9 kaçak bandrollü içki ele geçirdi.

Karasu'da huzur uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı

Karasu'da huzur uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı

Karasu'da huzur uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı

Karasu'da huzur uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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