- Karasu'da hortum böyle görüntülendi - Karasu'da hortum Oluşan hortum vatandaş tarafından görüntülendi Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan kısa süreli hortum vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

- Karasu'da hortum Oluşan hortum vatandaş tarafından görüntülendi SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan kısa süreli hortum vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Karasu'da sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Kısa süreli oluşan hortum bölgede bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sahile uzak bir bölgede denizin ortasında oluşan hortum, çevreye zarar vermeyerek kısa sürede etkisini yitirdi. Kaynak: İHA