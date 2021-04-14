Karasu'da hayırseverlerin desteğiyle 2 bin aileye yardım dağıtıldı
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Karasu'da hayırseverlerin desteğiyle 2 bin aileye yardım dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Karasu'da hayırseverlerin desteğiyle 2 bin aileye yardım dağıtıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Yalı Mahallesi muhtarı Dursun Ali Akbaş, AA yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

İş insanlarının ulaştırdığı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Akbaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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