Karasu'da hayırseverlerin desteğiyle 2 bin aileye yardım dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.
Yalı Mahallesi muhtarı Dursun Ali Akbaş, AA yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.
İş insanlarının ulaştırdığı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Akbaş, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş