Karasu'da fındık bahçesinde bulunan yavru karaca, Milli Parklara teslim edildi
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Karasu'da fındık bahçesinde bulunan yavru karaca, Milli Parklara teslim edildi

Karasu'da fındık bahçesinde bulunan yavru karaca, Milli Parklara teslim edildi
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bulunan karaca yavrusu Milli Parklara teslim edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bulunan karaca yavrusu Milli Parklara teslim edildi.

Karasu'da vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bulunan karaca yavrusu, Karasu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince veteriner hekim kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğüne bırakıldı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, yaptığı açıklamada, sevimli karaca yavrusunu tüm kontrollerinin yapılarak emin ellere teslim etmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Sarı, Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine fındık bahçesinde karaca yavrusu bulduğu bilgisi verildiğini, ekiplerin vakit kaybetmeden bölgeye ulaşıp karacayı Geçici Hayvan Barınağına getirdiklerini ifade etti.

Karacanın gerekli kontrollerinin yapıldığını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgiler doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğünce teslim alınan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Polonezköy Geyik Üretim Merkezinde bakılacak, büyüdükten ve doğaya uyum sağlayabilecek vaziyete geldikten sonra tekrar doğal ortamına salınacak. Bu tarz olayları ilçemizde sık sık yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız yaralı veya kaybolan yabani hayvanları bulduklarında belediyemiz ile iletişime geçerek bilgi vermeleridir.???????"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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