Karasu'da "eTwinning" projesinde başarılı olan öğretmenlere sertifikaları verildi
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Karasu'da "eTwinning" projesinde başarılı olan öğretmenlere sertifikaları verildi

26.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:48
Karasu'da

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 2019 yılında yürüttükleri "eTwinning" projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 2019 yılında yürüttükleri "eTwinning" projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Karasu Atatürk Anadolu Lisesinin "Erasmus+ Projesi" kapsamında hazırladığı eTwinning projesi, 44 ülkeden 216 bine yakın okulun hazırladığı 115 bin 470 proje arasından 39 ülke tarafından tercih edilerek başarı elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, düzenlenen törenle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenlere sertifikalarını verdi.

Turhan, yaptığı açıklamada, özverili çalışmanın neticesini örnek başarıyla elde ettiklerini belirterek, "Projemiz diğer okullara da örnek oldu ve bu konuda onlar da eTwinning alanında benzer çalışmalar başlattı. Görev alan tüm eğitimcilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler yabancı dili öğrenip konuşur hale geldi

Karasu Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yurdasucu da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eTwinning projelerine büyük önem verdiğine işaret ederek, çok sayıda ülke tarafından tercih edilmelerinin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Proje koordinatörü Hilal Kaya ise projeyle öğrencilerin yabancı dil öğrenmesine hatta konuşmasına önemli ölçüde öncülük edildiğini vurguladı.

Sadece ulusal anlamda değil, Avrupa bazında önemli etiket kazandıklarını aktaran Kaya, "Okulumuzun ve ilçemizin Avrupa'da tanınmasını sağladı. Yorucu ve uzun süreci geride bıraktık. Bize en büyük desteği veren okul müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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