Karasu'da eğitimcilerden kan bağışı kampanyasına destek

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğretmen ve idareciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı etkinliğine destek verdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğretmen ve idareciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı etkinliğine destek verdi.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda konuşlandırılan Türk Kızılay aracına gelen öğretmen ve idareciler, kan bağışında bulundu.

Bağış yapan eğitimcilere sağlık kiti hediye edildi.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, gazetecilere, ilçenin, kan bağışı duyarlılığıyla her zaman dikkati çektiğini belirtti.

Eğitim camiasının kampanyaya büyük destek verdiğini aktaran Ekşi, "Kan büyük bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak kana her zamankinden daha büyük ihtiyaç var. Acil ameliyatlar dışındaki diğer ameliyatlar ötelenmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımıza bir kez daha kan bağışına karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da "Bundan 100 yıl önce atalarımız şehrimizi bize bırakabilmek için büyük fedakarlık gösterdiler. Biz de bugün vefa borcumuzu ödemek adına kampanya düzenledik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün