Karasu'da eğitim camiasından kan bağışı
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Karasu'da eğitim camiasından kan bağışı

11.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:56
Karasu'da eğitim camiasından kan bağışı

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kampanyada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçede görev yapan okul idarecileri ve öğretmenler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karasu Şube Başkanı Adem Ekşi, kan bağışına ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, "Biz her zaman eğitim camiamızın kan bağışına olan ilgisiyle gurur duyduk. Milli eğitim camiamız ve Türk Kızılayımız hep iç içe, bir ailedir." dedi.

Turhan da eğitim camiası olarak sürekli kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Fakat bugün ilçemize özel bir mesaj vermek istedik. Hepimiz bu anlamlı görevi yerine getirmiş olmanın verdiği huzur var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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