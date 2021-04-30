Karasu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Karasu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Karasu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta uyuşturucu madde taşındığına yönelik ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle aracı takibe aldı.

Denizköy Mahallesi mevkisinde durdurulmak istenen şüpheliler, ekipleri görünce yanlarındaki 50 gram metamfetamin maddesi ve hassas teraziyi araçtan attı.

Yol kenarında poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi ve sigara kutusu görünümündeki teraziyi bulan ekipler, şüpheliler E.B. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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