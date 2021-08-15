Karasu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kurudere Mahallesi'nde fındık bahçesine giden Osman K'nin (36) kullandığı traktör, Soğuksu mevkisinde takla atarak devrildi.
Aracın altında kalan sürücü, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürülen sürücü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün