Karasu'da denize girmek yasak mı 2021? Karasu'da denize girmek neden yasak? Karasu nerede?

Karasu, Marmara Bölgesi'nde, Sakarya iline bağlı bir ilçe, doğusunda Kocaali ilçesi, güneyinde Hendek ilçesi, güneybatısında Ferizli ilçesi batısında Kaynarca ilçesi ve kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir. Peki, Karasu'da denize girmek yasak mı 2021? Karasu'da denize girmek neden yasak? Karasu nerede?