Karasu'da denize girmek yasak mı 2021? Karasu'da denize girmek neden yasak? Karasu nerede?
Karasu, Marmara Bölgesi'nde, Sakarya iline bağlı bir ilçe, doğusunda Kocaali ilçesi, güneyinde Hendek ilçesi, güneybatısında Ferizli ilçesi batısında Kaynarca ilçesi ve kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir. Peki, Karasu'da denize girmek yasak mı 2021? Karasu'da denize girmek neden yasak? Karasu nerede?
Marmara Bölgesi'nin Batı Karadeniz ile birleştiği yerde, Sakarya'nın kuzeyinde yer alan ilçe toprakları hafif dalgalı alçak alanlardan oluşmuştur. Karadeniz kıyısındaki düzlüklerin gerisinde hafif eğimlerle yükselen alanlar bulunan Karasu'da denize girmek yasak mı 2021? Karasu'da denize girmek neden yasak?
KARASU'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI 2021?
Kaymakamlık tarafından Karasu'da denize girilmesi kısıtlandı. Yapılan açıklamada saat 16:30 sonrası denize girmek yasaklandı. Yasağa 1 saat kala cankurtaranlar vatandaşları uyarmaya başlıyor.
KARASU NEREDE?
Marmara Bölgesi'nde, Sakarya iline bağlı bir ilçe, doğusunda Kocaali ilçesi, güneyinde Hendek ilçesi, güneybatısında Ferizli ilçesi batısında Kaynarca ilçesi ve kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir. Marmara Bölgesi'nin Batı Karadeniz ile birleştiği yerde, Sakarya'nın kuzeyinde yer alan ilçe toprakları hafif dalgalı alçak alanlardan oluşmuştur. Karadeniz kıyısındaki düzlüklerin gerisinde hafif eğimlerle yükselen alanlar, bu alanların güneyinde de dalgalı düzlükler bulunur. Ancak birkaç yıl içerisinde kıyı bölümlerinin bir kısmına dalgakıran yapılarak akıntı kısmi engellenmiştir.