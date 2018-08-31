Karasu'da Denize Girme Yasağı Kalktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizin renk değiştirmesi sonucu getirilen yasak kalktı. Denizin renginin değişmesinin nedeni ise denizde oluşan akıntıların sebep olduğu ortaya çıktı.

DENİZE GİRME YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Karasu'da denize giren vatandaşların kusma, bunaltı şikayetiyle hastaneye başvurmalarının ardından durum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirilmişti. Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan inceleme sonucunda denizin renginde değişiklik olması ve vakaların artmaması için dün denize girilmemesi yasağı getirilmişti.

VATANDAŞLAR DENİZE DÖNDÜ

Yetkililerce alınan numuneler olumsuz çıktı. Karasu'da yasağın kalkmasının ardından vatandaşlar denize tekrardan girmeye başladı. Denizin renginin değişmesinin sebebi ise akıntıların oluşturduğu ortaya çıktı.

"RAHATLIKLA DENİZE GİRİLEBİLİR"

Şaban Küçükosman bölgede rahatlıkla denize girilebileceğini belirterek yaptığı açıklamada, "Dün sabah saatlerinde başlayan dalgalanmanın ciddi bir akıntı oluşturdu. Bu akıntılar denizin dibini karıştırdı. Tozlar deniz yüzeyine çıktı. Bu da denizin farklı renkler oluşturmasına neden oldu. Tedbir amaçlı, boğulma vak'alarının artmamasından dolayı deniz boşaltıldı. Sahil Güvenlik, İl Sağlık Müdürlüğü gelen ekipler denizde herhangi bir tehlikeli maddenin oluşmadığını sadece dipteki tozların su yüzeyine çıktığını belirtti. Bugünden itibaren bölgemizde denize rahatlıkla denize girilebilir" dedi.

"BİZ DE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Cankurtaran Yeşim Topçu ise yaptığı açıklamada, "Dün gerçekten deniz çok kötü idi girilecek gibi değildi. Rengarenk sular içerisindeydi ve alttan çeken bir özelliği vardı. Vatandaşlarımızı elimden geldiği kadar suya sokmamaya çalıştık. Tamamen çıkardık ve başardık. Bugün vatandaşlar rahatlıkla denize girebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz de görevimizin başındayız" diye konuştu.