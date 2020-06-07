Karasu'da denize giren 2 yabancı uyruklu arkadaş boğuldu
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Karasu'da denize giren 2 yabancı uyruklu arkadaş boğuldu

Hava sıcaklıklarıyla birlikte hafta sonu kısıtlamasının da kalkmasını fırsat bilerek Karasu Sahiline giderek denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarılırken, yabancı uyruklu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Karasu'da denize giren 2 yabancı uyruklu arkadaş boğuldu
07.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:17

Hava sıcaklıklarıyla birlikte hafta sonu kısıtlamasının da kalkmasını fırsat bilerek Karasu Sahiline giderek denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarılırken, yabancı uyruklu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı 32 Evler ve Yenimahalle mevkiinde boğulma tehlikesi geçiren toplam 8 kişi kurtarıldı. Sahilde denize giren 3 yabancı uyruklu arkadaştan 2'si sudan çıkamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen cankurtaranlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suda kaybolan 23 yaşındaki Bilal Zarife ile 19 yaşındaki Hamza Alasqhar denizden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan 2 genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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