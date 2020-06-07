Karasu'da denize giren 2 genç hayatını boğuldu SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan 2 genç hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinde denize giren Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19) isimli Suriye uyruklu 2 genç, saat 19.00 sıralarında dalgaların kabarması sonucu gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve 112 Acil ekipleri geldi. 2 genç vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç hayatını kaybetti. Olay sonrası aşırı dalga nadaniyle yapılan anonsun ardından vatandaşlar denizden çıkartıldı.

Kaynak: DHA