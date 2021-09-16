KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU - Haberler
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KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Biri büyük 2'si küçük hortum denizde etkili olduktan plaja ulaştıktan sonra kayboldu.

Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum korku yarattı. 1'i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Çevredekiler korku ile plajdan kaçtı.

KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU

KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU

KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU

KARASU'DA DENİZDE 3 HORTUM OLUŞTU
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