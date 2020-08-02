Karasu'da dalgalar nedeniyle güvenli bölgelerde denize girişe izin veriliyor Sakarya'nın sahil kenti Karasu'da cankurtaranlar, dalgalar nedeniyle sadece güvenli bölgelerde denize girişe izin veriyor.

Sakarya'nın sahil kenti Karasu'da cankurtaranlar, dalgalar nedeniyle sadece güvenli bölgelerde denize girişe izin veriyor.

Sahilde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, vatandaşları zaman zaman ikaz ederek sadece güvenli bölgelerde denize girmelerine müsaade ediyor.

Denizin dalgalı olması sebebiyle vatandaşların can güvenliği için zaman zaman belediye hoparlörlerinden de anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA