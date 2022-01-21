Karasu'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi lunapark yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayda yaralanan S.M. ve A.T. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.T. ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.