Karasu'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karasu'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Karasu'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi lunapark yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayda yaralanan S.M. ve A.T. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.T. ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sakarya, Karasu, kavga, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title