Karasu'da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karasu'da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli tutuklandı

AA, Osman Nevtan Angün - Güncel
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Karasu'da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bu ay içerisinde farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 29 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bu ay içerisinde farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 29 şüpheli tutuklandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şubat ayı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 29 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Haberler

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