Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 ev karantinaya alındı.
18.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:40
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 ev karantinaya alındı. Sokağın girişlerine toprak dökülürken, bölgede jandarma ekipleri görevlendirildi.
Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak'ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 evlik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatılıtken, jandarma ekipleri bölgede görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, "Mahallemizde 4 kişinin testi pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter" dedi.
Kaynak: DHA