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Karasu'da bir kişi evinde ölü bulundu

AA, Osman Nevtan Angün - Güncel
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Karasu'da bir kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Yalı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sekban'dan (65) bir süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan eve girdi.

Sekban'ı banyoda hareketsiz halde bulan itfaiye ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık personeli Sekban'ın öldüğünü belirledi.

Sekban'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

İtfaiye, Sakarya, Güncel, Haberler

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