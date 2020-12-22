Karasu'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü
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Karasu'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü

22.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:02
Karasu'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın temeline ait istinat duvarı, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Olay yerine sevk edilen Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri, bina çevresinde incelemede bulundu.

İnşaat temelinin hemen bitişiğinde bulunan üç katlı binada ikamet eden vatandaşlar duyulan ses üzerine korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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