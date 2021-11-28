Karasu'da "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" konseri

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" konseri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen konser öncesinde, hayatını kaybeden öğretmenler anısına sunum yapıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, toplumu şekillendiren öğretmenlerin kendileri için de konser verebilen örnek meslek grubu olduğunu söyledi.

Müzik öğretmeni Nesrin Bozkurt da daha önce benzer etkinlikler düzenlediklerini, halkın ve eğitimcilerin bu tür programlara ilgisinin çok fazla olduğunu kaydetti.

Karasu'daki eğitimciler, daha sonra meslektaşlarına müzik dinletisi sundu.