Karasu'da binlerce balık telef oldu
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Karasu'da binlerce balık telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Haberler | Güncel

- Karasu'da binlerce balık telef oldu Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu'da binlerce balık telef oldu.

- Karasu'da binlerce balık telef oldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu'da binlerce balık telef oldu. Kandilli ve Aşkale arası Karasu nehri güzergahında binlerce balığın telef olması vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandı.

Çevrede meydana gelen olayla alakalı ihbarları değerlendiren Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin sabah erken saatlerde olay yerine gelerek ölü balıklar ve sudan örnekler alarak, Erzurum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Müdürlüğü'ne götürdüler.

Bu katliama kim ve kimler ya da neyin sebep olduğu yapılan incelemeler sonrasında açığa çıkması bekleniyor. Ayrıca Belediyeden anonslar yapılarak telef olmuş veya suda baygın olan balıklardan vatandaşların kesinlikle yakalamaları konusunda uyarılar yapıldı. Her sene bu zamanlarda meydana gelen balık ölümleri akıllarda soru işareti bırakıyor.

Karasu'da binlerce balık telef oldu
Karasu'da binlerce balık telef oldu
Karasu'da binlerce balık telef oldu
Karasu'da binlerce balık telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz

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