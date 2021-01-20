Karasu'da ava giden kişi, kazara tüfekle kendini yaraladı
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Karasu'da ava giden kişi, kazara tüfekle kendini yaraladı

20.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:50
Karasu'da ava giden kişi, kazara tüfekle kendini yaraladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörüyle ava giden kişi, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörüyle ava giden kişi, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Köseoğlu, Karasu Aziziye Mahallesi Akpınar mevkisinde ava giderken kaygan yolda traktörün sarsılması sonucu elinde bulunan tüfek, kazara ateş aldı.

Bacağından yaralanan Köseoğlu, Karasu Devlet Hastanesine, ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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