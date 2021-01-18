Karasu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
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Karasu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

18.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:18
Karasu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi'nde 3 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında elektrik panosu zarar gördü.

İtfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri yaparak bölgeden ayrıldı.

Bina sakinlerinden Ömer Filizfidanoğlu, "Voltajların inip yükselmesi büyük sorun oluyordu. Sonunda bina panomuz yandı. Çok sık voltaj dengesizliği yaşıyoruz. Yetkililerden bölgemizdeki voltaj sorununa çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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