Karasu'da 230 öğrenciye tablet verildi

Türk Kızılay Karasu Şubesi'nce bağışçıların desteğiyle temin edilen 230 tablet bilgisayar, öğrencilere teslim edildi.

İş adamlarının destekleriyle temin edilen tabletler, Aziziye İlkokulu ve Sezi Eratik Ortaokulu'nda düzenlenen programla öğrencilere verildi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, yaptığı açıklamada, ilçede eğitim gören çoğu öğrencinin tablet bilgisayara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bağışçıların desteğiyle ihtiyacı olan bu öğrencilerimizin bir kısmının eksiğini tamamladık. Geçmiş dönemlerde Türk Kızılay'a kan vererek biz destek verdik. Bugün ise onlar bize ve öğrencilerimize destek oldu. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi de öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi görev bildiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gideren bağışçılarımız Ahmet Çakır ve Necdet Yanık kardeşlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün