Karasu'da 23 Nisan coşkusu
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Karasu'da 23 Nisan coşkusu

Karasu'da 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'nın Karasu ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'nın Karasu ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kuruluşunun 101. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Karasu'da da coşkuyla kutlandı. Karasu Kaymakamlığı binası önünde saat 10: 00'da çelenk töreni düzenlendi. Törende Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karasu Cumhuriyet Savcısı Haluk Çınarbay, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve eğitimciler katılım sağladı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, eğitimciler ve öğrenciler eşliğinde Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelengin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu Müzik Öğretmeni Özge Yaya koordinatörlüğünde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Müdür Çetin Turhan, kürsüde yerini aldı.

Turhan, "Tarihimizin parlak sayfalarından biri olan TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümüne olan ulaşmış olmanın kıvanç ve mutluluğuyla bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan çocuklarımızın okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanabilen milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı evrensel insani değerleri tam olarak algılamış, kendilerine güvenen bireyler olarak yetiştiklerini gördükçe sevincimiz, heyecanımız, gururumuz daha da artıyor" dedi. - SAKARYA

Karasu'da 23 Nisan coşkusu
Karasu'da 23 Nisan coşkusu
Karasu'da 23 Nisan coşkusu
Karasu'da 23 Nisan coşkusu
Karasu'da 23 Nisan coşkusu
Karasu'da 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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